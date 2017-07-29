Galatasaray eski F.Bahçeli Serkan Kırıntılı'yı istiyor

Bursaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Mert Günok'u Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da kaleci arayışlarında gündeme bir başka Fenerbahçeli geldi.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Konyaspor'da İsveçli kaleci Carlgren'in transferi sonrasında ikinci kaleci konumuna düşen Serkan Kırıntılı'ya sarı-kırmızılı takım talip oldu.

Galatasaray'ın, bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Konyaspor ile temasa geçeceği öğrenildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Adanaspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rize ve Atiker Konyaspor formaları giyen 32 yaşındaki file bekçisi Serkan Kırıntılı'nın, Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.