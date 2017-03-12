Galatasaray E-spor takımı küme düştü

Dursun Özbek'in yeğeni Serhat Özbek'in başında olduğu Galatasaray E-spor takımı, League of Legends (LoL) Şampiyonluk Ligi'nde AURORA ile oynadığı ilk maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı ve küme düşmesi kesinleşti.

G.SARAY TARİHİNDE BİR İLK

Galatasaray E-spor bundan sonra yoluna Yükselme Ligi'nde devam edecek. 112 senelik Galatasaray Spor Kulübü tarihinde, kurulduğu sene küme düşen ilk branş Espor oldu.

BU SEZON KURULMUŞTU

Öte yandan Galatasaray E-spor bu sezon başında kurulmuş, bu branşın başına da Dursun Özbek'in yeğeni Serhat Özbek getirilmişti.