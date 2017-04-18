Galatasaray-Fenerbahçe derbisine doğru

Spor Toto Süper Lig'in geri kalan kısmında, şampiyonluk olmasa bile hem Galatasaray hem Fenerbahçe en azından ligi ikinci sırada bitirmek için kıyasıya bir mücadele verecek.

100 MİLYON LİRALIK MAÇ

Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının gruplara kalması halinde; oynanan maçlardaki primler, tribün gelirleri, sponsorluk gelirleri gibi ek kalemler de eklendiğinde kasasına yaklaşık 25 - 26 milyon euro (100 milyon TL) giriyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe ligin geri kalanında bu geliri elde etmek için yarışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Chedjou, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Tolga, Bruma, Yasin, Sneijder, Podolski

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Aatıf, Lens, Sow, Van Persie