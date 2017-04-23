Galatasaray - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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61' Yaşanan gerginlikler sonrası oyun yeniden başladı.

57' Fenerbahçe, uzun toplarla ve duran toplarla Galatasaray yarı sahasına gitmeyi istiyor.

52' Hakem Fırat Aydınus, Galatasaraylı Sabri'yi tribünleri uyarması için Volkan'ın koruduğu kaleye doğru gönderdi.

50' İlk yarının ilk bölümlerinde de Galatasaray topla daha fazla oynayan taraf. Fenerbahçe oyunu kendi sahasında kabulleniyor.

46' Derbide ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

40' Derbide ilk yarının son 5 dakikasına girilirken 0-0 eşitlik devam ediyor.

36' Kendi yarı sahasında kapanan Fenerbahçe karşısında Galatasaray top çevirerek pozisyon bulmaya çalışıyor.

32' Derbide bu dakikalarda tempo yükseldi.

28' Fenerbahçe ceza sahasının içinde sarı kırmızılı takımın kaptanının şık vuruşu direğin dibinden auta gitti.

24' Şener hücuma çıkarken pas hatası yaptı, topu kapan Yasin yakın mesafeden şutunu çekti, Volkan kurtardı. Dönen topa vuran Sneijder'in şutunu da Volkan yere yatarak kurtardı.

20' Derbide 20 dakika geride kalırken iki takımın da net bir atağı yok.

15' Fenerbahçe, Galatasaray'ın atak yollarını iyi kapatıyor. Sarı-kırmızılılar pozisyon bulmakta zorlanıyor.

10' İlk 10 dakika geride kalırken iki takım da orta sahada oyun kurmak için çaba sarf ediyor.

4' Derbi çok heyecanlı başladı. Galatasaray ilk dakikalarda oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyor.

1' Dev derbide ilk düdük geldi ve mücadeleye Fenerbahçe başladı.

Bu sezon sergilediği performansla zirve yarışında geride kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, kendisi gibi kötü bir dönem geçiren rakibini mağlup etmeye çalışacak.

CİMBOM HİÇ DERBİ KAZANAMADI

Bu sezon hiç derbi kazanamayan sarı-kırmızılı ekip, ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında almak istiyor.

F.BAHÇE PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYOR

Bu sezon oynadığı derbileri kaybetmeyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek aradaki puan farkını açmak istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Aatıf, van Persie