Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Feghouli, Ndiaye, Fernando, Tolga, Belhanda, Gomis

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Dirar, Ozan, Josef, Valbuena, Giuliano, Janssen

GALATASARAY 8 PUAN ÖNDE

Süper Lig'de 8 hafta sonunda Galatasaray 22 punla zirvede yer alırken, Fenebahçe'nin 14 puanı bulunuyor. Galatasaray kazanırsa puan farkını 11 yapacak ve ezeli rakibine şampiyonluk yolunda önemli bir fark atmış olacak.

Fenerbahçe ise kazanarak puan farkını 5'e indirip, şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmanın hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi Süper Lig'deki son 12 maçında da yenilgi yüzü görmedi. Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 12 karşılaşmada 11 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 8 karşılaşmada ise 7 galibiyet ile 1 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE SON 8 DERBİYİ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbiyi de kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 8 derbide, 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçta da yenilmedi. Fenerbahçe, rakibine son olarak 3 yıl önce, 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 mağlup olmuştu. Daha sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, Galatasaray'a son 3 lig maçında ise gol şansı vermedi. Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 2 maçtan ise birer beraberlik ve galibiyetle döndü.

CÜNEYT ÇAKIR 10 AY SONRA F.BAHÇE MAÇINDA

Derbiyi yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 10 ay sonra bir Fenerbahçe maçında görev alacak. Tecrübeli hakem, Fenerbahçe'nin en son geçen sezonun 14. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı yönetti.

Antalya'da 12 Aralık 2016'da yapılan maçı ev sahibi takım 1-0 kazanmıştı. Bu maçta sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow'un röveşatasında filelere giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmamıştı. Çakır'ın bu kararı tartışmaya neden olmuştu. Cüneyt Çakır bu maçtan sonra Merkez Hakem Kurulu tarafından Fenerbahçe maçlarına atanmamıştı.

Öte yandan Cüneyt Çakır, kariyerinde 11. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Tecrübeli hakemin düdük çaldığı maçlarda Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti. Zorlu maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.