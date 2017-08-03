Fernando resmen Galatasaray'da

Galatasaray, uzun süredir beklediği Fernando transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızlı takım, oyuncunun trasferini KAP'a bildirdi.

AVUSTURYA KAMPINA KATILACAK

30 yaşındaki futbolcu bugün saat 21.30'da İstanbul'a gelecek. Fernando daha sonra Galatasaray’ın Avusturya kampına katılacak.





TOLGA CİĞERCİ'DEN FORMAYI ALACAK

Burada takım arkadaşları ve yeni hocasıyla tanışacak olan Fernando, 5 Ağustos’ta Hertha Berlin ile oynanacak hazırlık maçında sahada olmak istiyor.

Porto’da yıldızını parlattıktan sonra Manchester City’ye transfer olan ve kalitesini Premier Lig’de de kanıtlayan Fernando, Cim Bom’da Selçuk’un orta sahadaki partneri olarak görev yapacak.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."