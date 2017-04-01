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Galatasaray final hesabı yapıyor

Sarı-kırmızılı kadın voleybol takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Rus ekibi Dinamo Kazan'la deplasmanda karşılaşacak

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Galatasaray final hesabı yapıyor

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Rusya'nın Dinamo Kazan takımına konuk olacak.

CİMBOM FİNAL HESABI YAPIYOR

İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-kırmızılı ekip, Rusya'dan final biletini alarak dönmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray, yarınki maçı kazanması veya 3-2 kaybetmesi durumunda adını finale yazdıracak. Müsabakayı 3-0 veya 3-1 kaybetmesi durumunda ise finale çıkacak takım altın sette belirlenecek.

Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

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