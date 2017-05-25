Galatasaray finalde Traore'yi izledi

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu konuşulan Bertrand Traore için sıcak gelişmeler olduğu ortaya çıktı.

CENK ERGÜN FİNALDE İZLEDİ

Bertrand Traore & Galatasaray flörtünde sıcak gelişme yaşandı. Galatasaray, bir süredir ilgilendiği genç yıldızın dünkü final maçı için İsveç'teydi.

Sportif Direktör Cenk Ergün dün Stockholm'e giderek Manchester United-Ajax arasındaki Avrupa Ligi finalini tribünde izledi.

Ergün'ün burada Ajax'ın Chelsea'den kiraladığı Traore ile görüştüğü ortaya çıktı. Geçen hafta Igor Tudor vasıtasıyla Conte'den Traore'yi bir yıl Galatasaray'a kiralık göndermesi istenmişti.