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Galatasaray finalde Traore'yi izledi

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat hız verdi.

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Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu konuşulan Bertrand Traore için sıcak gelişmeler olduğu ortaya çıktı.

CENK ERGÜN FİNALDE İZLEDİ

Bertrand Traore & Galatasaray flörtünde sıcak gelişme yaşandı. Galatasaray, bir süredir ilgilendiği genç yıldızın dünkü final maçı için İsveç'teydi.

Sportif Direktör Cenk Ergün dün Stockholm'e giderek Manchester United-Ajax arasındaki Avrupa Ligi finalini tribünde izledi.

Ergün'ün burada Ajax'ın Chelsea'den kiraladığı Traore ile görüştüğü ortaya çıktı. Geçen hafta Igor Tudor vasıtasıyla Conte'den Traore'yi bir yıl Galatasaray'a kiralık göndermesi istenmişti.

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