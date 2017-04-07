Galatasaray genç Atiba'yı alıyor

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında yurt içinden isimlere de bakıyor. Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig'de şampiyonluğa en yakın ekip olan Yeni Malatya'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu'yu listeye aldı.

LAKABI GENÇ ATİBA

Yeni Malatyaspor'da oynadığı başarılı futbol ile dikkatleri üzerine çeken ve 'Genç Atiba' lakabı takılan Azubuike Godson Okechukwu İstanbul takımlarının radarına girmişti.

50 BİN EURO'YA GELDİ

2015 yaz transfer döneminde sadece 50 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilen 19 yaşındaki genç yetenek için Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edilmiş, şimdiden Yeni Malatyaspor'un kapasını çaldıkları, para ve bedelsiz oyuncu desteği vererek transferi gerçekleştirmek istedikleri öne sürülmüştü.