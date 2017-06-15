Galatasaray genç Tete için kulübüyle anlaştı

Galatasaray Tete transferi için Ajax ile anlaştı. Bu iddia Algemeen Dagblad'a ait. Tarafların, 21 yaşındaki Kenny Tete için 3 milyon euro artı bonuslar olacak şekilde fikir birliğine vardıkları belirtiliyor.

TETE HENÜZ İKNA OLMADI

Geriye sadece oyuncunun ikna edilmesi kalmış. Şu an tatilde olan Hollandalı sağ bek ile ilgilenen başka kulüplerin de bulunduğu, Tete'nin aklındaki ilk seçeneğin Türkiye'den daha büyük bir ligde oynamak olduğu ifade edilip, "Tete henüz %100 ikna olmadı" bilgisi paylaşılıyor.

3 MİLYON EURO AZ PARA

Futbolculuğun temsilciliğini yapan ünlü menajer Mino Raiola'nın da konuyla ilgili "Tete için bir çok kişiyle görüşüyorum" sözleriyle futbolcunun talibinin yoğun olduğu dile getiriliyor. Öte yandan konuyla ilgili anket yapan Hollanda sitesi '3 milyon euro Tete için az mı?' diye sordu, 3700 katılımcı arasında yüzde 80 'evet' yanıtı verdi.