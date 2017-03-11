Galatasaray-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

TT Arena'da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Galatasaray, Antalyaspor maçının ardından yine kazanıp ligde seri yakalamak istiyor.
Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Galatasaray'da sakatlıkları süren diğer isimler De Jong, Sneijder, Serdar Aziz, Koray Günter ve kart cezalısı olan Bruma forma giyemeyecek. Konuk ekip Gençlerbirliği'nde ise Aleksandar Scekic dışında bir eksik bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Chedjou, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Rodrigues, Josue, Podolski
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Claro, Palitsevich, Anıl, Selçuk Şahin, Khalili, Serdar, Bady, Aydın, Muriqi