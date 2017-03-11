Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Yorum Yap

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

TT Arena'da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Galatasaray, Antalyaspor maçının ardından yine kazanıp ligde seri yakalamak istiyor.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da sakatlıkları süren diğer isimler De Jong, Sneijder, Serdar Aziz, Koray Günter ve kart cezalısı olan Bruma forma giyemeyecek. Konuk ekip Gençlerbirliği'nde ise Aleksandar Scekic dışında bir eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Chedjou, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Rodrigues, Josue, Podolski

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Claro, Palitsevich, Anıl, Selçuk Şahin, Khalili, Serdar, Bady, Aydın, Muriqi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM