Galatasaray Gomis'te karar kıldı

Galatasaray, santrfor transferinde Bafetimbi Gomis transferini sonuçlandırmak için hızlı hareket ediyor.

beİN Sports'un haberine göre; Jackson Martinez, Alvaro Negredo ve Gomis isimleri üzerinde odaklanan sarı kırmızılılar, Fransız golcüde karar kıldı.

Çin kulübünün yıllık ücretinin önemli bölümünü ödemeyi de kabul ederek göndermek istediği Martinez'in transferine sakatlık sorunu konusunda yeterince tatmin olmadığı için başkan Dursun Özbek karşı çıktı.

GOMİS'TE KARAR KILINDI

Negredo konusunda ise teknik direktör Igor Tudor, "Benim istediğim durağan değil, hareketi bir santrfor" dedi ve bu transfere karşı çıktı. Bunun üzerine Negredo'nun da transferinden vazgeçilince Gomis üzerine odaklanıldı.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sportif Direktör Cenk Ergün, 31 yaşındaki tecrübeli golcünün menajeri ve bonservisini elinde bulunduran Swansea ile görüşecek ve transferi sonuçlandırmaya çalışacak. Swansea kulübü Gomis için 3 milyon sterlin bonservis bedelia Gomis de yıllık 3,5 milyon euro ücret istiyor.

Cenk Ergün kısa üse içinde yapacağı görüşmelerle transferi sonuçlandırmaya çalışacak.