Galatasaray Gustavo'nun peşinde

Avrupa'da oynayan birçok ünlü isimle temasa geçen Sarı- Kırmızılı yönetimin hedefindeki son ismi ortaya çıktı.

ALMANYA'DAN ÖN LİBERO

Yönetim, Bundesliga ekiplerinden Mario Gomez'in takımı Wolfsburg'da forma giyen Luis Gustavo'yu gündemine aldı.Ön libero bölgesinde görev yapan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bölgesinin en iyileri arasında yer alıyor.

Galatasaray yönetimi, transferin maliyeti çok yüksek olmasına rağmen girişimlere başlamış durumda. Luis Gustavo'nun sözleşmesinin 2018 yılında bitecek olması ve Wolfsburg'un yeni sözleşme konusunda adım atmaması Sarı-Kırmızılılar'ı umutlandırıyor.

SÖZLEŞME UZATMAZSA FİYATI DÜŞECEK

Alman kulübü eğer kısa süre içinde Gustavo'nun sözleşmesini uzatamazsa 2018'de serbest kalacak oyuncusunu normal fiyatının çok daha altına satmak zorunda kalacak... Daha önce Bayern Münih, Hoffenheim ve Corinthians formasını da giyen Brezilyalı yıldızın bonservis ücretinin 10 milyon Euro olduğu ifade ediliyor..