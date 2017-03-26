Galatasaray Hakan Şükür ve Arif Erdem için toplanıyor

Galatasaray Genel Kurulunda FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemesi üzerine, sarı-kırmızılı birçok tepki geldi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu toplanmaya karar verdi.

Toplantı saat 17.00'da başlayacak..

İHRAÇ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sarı kırmızılı yöneticilerin yapacakları toplantı sonrasında Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüpten ihraç edilmesi için gereken çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Buna göre Şükür ve Erdem, önümüzdeki hafta içinde Galatasaray'dan ihraç edilecek. Her iki ismin de tüzüğe uygun olmayan birçok davranışı bulunuyor. Bunlar arasında 5 yıldan fazla süredir kulüp aidatlarını ödememek gibi detaylar yer alıyor.

YÖNETİM KURULU İSTEDİ

Galatasaray Yönetim Kurulu Hakan Şükür ve Arif Erdem'i oy birliği ile ihraca sevk etmişti. Ancak Galatasaray Genel Kurulu, bu ihraç isteğini oy çokluğu ile redderek skandal bir karara imza attı.

Yönetim Kurulu üyeleri, bu konudaki tavırlarını değiştirmeme kararı aldılar. Ve çalışmalarını da bu yönde sürdürecekler.