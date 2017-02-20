Galatasaray hakem hatalarını şikayet edecek

Rizespor maçında skor 1-0 iken Rodrigues’in attığı golün ofsayt gerekçesiyle sayılmaması Galatasaray yönetiminin sabrını taşırdı. Kulüp, gece yarısı Twitter’dan pozisyonun Piero görüntüsünü yayınlayarak, “Bu kaçıncı hata TFF?” diye sordu.

RESMİ SİTEDEN BİLDİRİ YAYINLANACAK

Yönetim ayrıca, bu sezon G.Saray’ın maçlarında yaşanan hakem hatalarını çıkardı. Hakemler yüzünden 9 maçta 9 puan kaybettiklerini belirleyen yöneticiler, resmi siteden bildiri yayınlayarak tepkilerini dile getirecek.

İŞTE O HATALAR

21.HAFTA: Rize-Galatasaray: 1-1 (Kayıp 2 puan) Skor 1-0 iken Rodrigues’in attığı golü hakem Halis Özkahya ofsayt diye saymadı. Piero’ya göre Rodrigues, pas verildiği anda 15 cm ofsayt değil.

20.HAFTA: G.Saray-Kayseri: 1-2 (Kayıp 1 puan) Podolski'nin beraberlik golünü Hüseyin Göcek, Eren daha önce rakibine faul yaptı diye vermedi. Hakem hocaları faul olmadığı görüşünde birleşti.

19.HAFTA: Karabük-G.Saray: 2-1 (Kayıp 3 puan) G.SARAY 1-0 önde iken Carole-Seleznov mücadelesinde hatalı penaltı verildi. Karabük penaltıyı gole çevirdi.

12.HAFTA: G.Saray-Bursa: 3-1 Bursasporlu Kubilay Kanatsızkuş’un 14. dakikada attığı gol, yayıncı kuruluşun Piero’suna göre yarım metre ofsayt. Galatasaray’ın 16. dakikada şutu Kubilay’ın eline çarptı ancak hakem Barış Şimşek penaltıyı vermedi.

9.HAFTA: Adana-G.Saray: 0-1 Ramos 43. dakikada Podolski’nin aşil tendonuna sert şekilde bastı. Hakem Hüseyin Göcek devam kararı verdi.

8.HAFTA: G.Saray-Trabzon: 0-1 (Kayıp 1 puan)Trabzonspor’un golünde N’Doye, Bero’nun pasında ofsaytta idi. 86. dakikada Durica ceza sahasında Podolski’yi arkadan çekerek düşürdü, hakem devam kararı verdi. İlişkili Haber Bruma özür diledi

6.HAFTA: G.Saray-Antalya: 3-1 17’de Deniz Kadah’ın kafa golünde ofsayt tartışmaları yaşandı. Hakem hocaları ve otoriteler de bu pozisyonu tartıştı.

4.HAFTA: Galatasaray-Rize: 2-0 Skor 1-0 iken İsmail, Yasin’in ayağına ceza sahası içinde bastı. Tolga Özkalfa ‘devam’ dedi.

3.HAFTA: Kayseri-G.Saray: 1-1 (Kayıp 2 puan) 12. dakikada Levent Gülen, Yasin’i ceza sahasında düşürdü. Mete Kalkavan ‘devam’ dedi.