Galatasaray Hayrullah Mert Akyüz'ün peşinde

Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki file bekçisi için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

KISA SÜREDE BİTİRMEK İSTİYOR

Fernando Muslera'nın yedeği olarak düşünülen Hayrullah Mert Akyüz konusunda Adanaspor ile masaya oturan Galatasaray, transferi kısa sürede bitirmeyi amaçlıyor.

TEKLİF YAPILDI BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Galatasaray'da yedek kaleci Cenk Gönen'in İspanya'dan talipleri olduğu ve deneyimli kalecinin La Liga'da forma giymek istediği ifade edildi.Bunun üzerine arayışlara başlayan yönetim, Hayrullah Mert Akyüz için ilk teklifini yapıp beklemeye geçti.

2019 KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni görüşmeden olumlu sonuç çıkarsa Galatasaray resmi sözleşmeyi imzalayıp Hayrullah Mert Akyüz'ü renklerine bağlamaya çalışacak.

Adanaspor ile 2019 yılına dek sözleşmesi bulunan Hayrullah Mert Akyüz, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de 9 maçta forma giydi ve kalesinde 19 gol gördü.