Galatasaray hazırlık maçında El İttifak'a yenildi

Galatasaray, Suudi Arabistan'ın El İttifak takımına konuk olduğu hazırlık maçında rakibine 3-1 yenildi.

Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan karşılaşmada, El İttifak, 20. dakikada Kanoo, 25. dakikada El Jamaan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci devre karşılıklı gollere sahne oldu. Ev sahibi ekip, 70. dakikada El Kuwaykibi'nin attığı golle farkı 3'e çıkardı.

TEK GOL BRUMA

Galatasaray, 81. dakikada Bruma'nın golüyle durumu 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve El İttifak, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelede iki takımın oyuncuları da üzerinde "Teröre karşı" yazan pazubantlarla sahaya çıktı.

ÜÇ YILDIZLI LOGO PROTESTOSU!

Maçı yayınlayan TRT Spor'a jeneriklerde kullanılan üç yıldızlı logo nedeniyle çok tepki geldi. Ancak TRT, gelen eleştiriler üzerine "Yayın direkt Arap rejisinden geldiği için logoya müdahale edilememiştir" açıklamasında bulundu..