Galatasaray için rövanş zamanı

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve D Smart'tan naklen yayınlanacak müsabakayı Alman hakem Bastian Dankert yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan sezonu dördüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, bu turda eşleştiği Östersunds'a ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Galatasaray'ın turu geçebilmesi için rakibine 3 farkla üstünlük sağlaması gerekiyor. Karşılaşmanın 2-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

BELHANDA'NIN SAKATLIĞI GEÇTİ

Sakatlığı nedeniyle Östersunds ile oynanan ilk maçta görev alamayan yeni transfer Younes Belhanda, rövanşta yerini alabilecek. Faslı futbolcu, teknik direktör Igor Tudor'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Östersunds ile oynanan ilk maçta geçirdiği sakatlık sonrasında ayak parmağında kırık oluşan Yasin Öztekin'in durumuna ise bugün yapılacak antrenmandan sonra karar verilecek. Galatasaray'ın yeni transferi Mariano Ferreira Filho ise ismi UEFA'ya verilen geçici listede yer almadığı için müsabakada oynayamayacak.