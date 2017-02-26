Galatasaray ile Beşiktaş 341. kez karşılaşıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da lider Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Yarın oynanacak mücadele ezeli rekabetin 341. randevusuna sahne olacak. Sezon'un ilk yarısındaki karşılaşmada taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

SADECE 5 KIRMIZI ÇIKTI

Derbi öncesinde, rekabetteki son 25 lig maçında hakemler yalnızca 5 kez kırmızı kart kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 25 derbide hakemler sadece Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 129 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 67, Galatasaray'dan ise 62 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.

PENALTILAR DAMGA VURUYOR

Galatasaray-Beşiktaş derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.

İki takım arasında ligde yapılan son 28 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.

Rekabetteki son 28 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.

İLK GOLÜ ATAN AVANTAJLI

İki takım arasında son dönemde oynanan maçlarda ilk golü atan ekip sadece bir kez yenildi.

2013-2014 sezonunun ilk yarısında olaylar sebebiyle yarıda kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edilen derbinin değerlendirmeye alınmadığı, iki takım arasında ligde yapılan ve en az bir golün atıldığı son 21 maçtan 16'sında ilk golü atan takım galip geldi, 4'ü berabere sonuçlandı.

Bu dönemde sadece geçen sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray, Sneijder'in golüyle öne geçmesine rağmen, Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.