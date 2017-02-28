Galatasaray ilk kez TT Arena'da 4 maç kaybetti

Derbi maçı kaybettiği lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde oynadığı maçlarda beklenen performansı ortaya koyamıyor.

Süper Lig'de 40 puanla üçüncü sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, bu sezonki 6 yenilgisinin 4'ünü taraftarı önünde oynadığı maçlarda yaşadı.

Galatasaray, böylece 2010-2011 sezonun devre arasında hizmete giren stadı Türk Telekom Arena'da ilk kez bir sezonda 4 maç kaybetti.

SAHASINDA 12 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, bu sezon Türk Telekom Arena'da Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.

Sahasında Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 10. haftada Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.

Türk Telekom Arena'da 20. hafta maçında Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 22. haftada ise derbide Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.

Galatasaray, iç saha maçlarında 12, deplasman maçlarında ise 14 puan yitirdi.

TT ARENA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray'ın, 2010-2011 sezonun devre arasında hizmete giren Türk Telekom Arena'da oynadığı Süper Lig maçlarındaki performansı şöyle: