Galatasaray ilk kez TT Arena'da 4 maç kaybetti

Derbi maçı kaybettiği lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde oynadığı maçlarda beklenen performansı ortaya koyamıyor.
Süper Lig'de 40 puanla üçüncü sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, bu sezonki 6 yenilgisinin 4'ünü taraftarı önünde oynadığı maçlarda yaşadı.
Galatasaray, böylece 2010-2011 sezonun devre arasında hizmete giren stadı Türk Telekom Arena'da ilk kez bir sezonda 4 maç kaybetti.
SAHASINDA 12 PUAN KAYBETTİ
Galatasaray, bu sezon Türk Telekom Arena'da Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.
Sahasında Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 10. haftada Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.
Türk Telekom Arena'da 20. hafta maçında Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 22. haftada ise derbide Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.
Galatasaray, iç saha maçlarında 12, deplasman maçlarında ise 14 puan yitirdi.
TT ARENA'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray'ın, 2010-2011 sezonun devre arasında hizmete giren Türk Telekom Arena'da oynadığı Süper Lig maçlarındaki performansı şöyle:
|Sezon
|Maç
|G
|B
|M
|2016-2017
|11
|7
|0
|4
|2015-2016
|17
|9
|6
|2
|2014-2015
|17
|13
|3
|1
|2013-2014
|17
|13
|2
|2
|2012-2013
|17
|13
|2
|2
|2011-2012
|20
|13
|5
|2
|2010-2011
|9
|5
|2
|2