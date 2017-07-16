Galatasaray Imbula'yla anlaştı

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, Stoke City'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Imbula ile prensip anlaşmasına vardı.

YILLIK ÜCRETİ 1 MİLYON 600 BİN EURO OLACAK

Galatasaray, defansif orta saha olarak görev yapan Imbula ile 1 milyon 600 bin euro karşılığında el sıkıştı.

STOKE CİTY İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılılar oyuncunun kiralanması konusunda Stoke City ile görüşmelerini sürdürüyor.

İstanbul'da yapılan görüşmelerde Imbula cephesinde herhangi bir sorun yaşanmazken, İngiliz kulübüyle uzun süredir devam eden pazarlıkların sonuçlanması ve Imbula'nın kiralanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Stoke City ile 15 maça çıkan Imbula, 2 sarı kart gördü.