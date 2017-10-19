Galatasaray İtalya'da kaybetti

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya deplasmanında maça çok iyi başladı. İlk çeyreği 18-18 geçilen maçta Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 36-31 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin sonunda İtalyan temsilcisi farkı 1 sayıya indirdi ve Galatasaray Odeabank final periyoduna 53-52 üstün girdi. Çekişmeli geçen final periyodunun sonunu daha iyi oynayan Grissin Bon, sahadan 74-71 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi İtalyan temsilcisinde 27 sayı kaydeden Amedeo Della Valle oldu.

Galatasaray Odeabank'ta ise Scotty Hopson'un 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Bu sonuçla Galatasaray Odeabank gruptaki ikinci maçını da kaybetti. İtalyan temsilcisi ise gruptaki ilk galibiyetini elde etti.