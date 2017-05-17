Galatasaray Jackson Martinez ile anlaştı

Şubat 2016’da Çin’in Evergrande Guangzhou Kulübü’ne tam 42 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Martinez Aslan oluyor.

Hürriyet'in haberine göre; 2 aydır G.Saray’ın ilgilendiği Kolombiyalı golcünün transfer pazarlığı büyük ölçüde bitti.

Şu anda Portekiz’de bulunan Martinez Galatasaray’ın teklifine ‘evet’ dedi, sağlık taraması için davet etti ve beklemeye geçti.

BEDELSİZ KİRALANACAK

Yapılan görüşmelerde Çin kulübü Guangzhou da şartlarını sunup 1 yıllık kiralama formülüne onay verdi. Buna göre Martinez, G.Saray’a bedelsiz kiralanacak.

Yıllık maliyeti 10.5 milyon Euro olan yıldız golcüye 2017-18 sezonu için Çin kulübü 6 milyon Euro verecek.

SAKATLIK DURUMU BAŞKANI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Galatasaray ise 30 yaşındaki golcüye 4.5 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek. Bu transferde imzaların henüz atılamamasındaki neden ise Dursun Özbek...

Yıldız golcünün son dönemde yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Özbek'i düşündürüyor.

Özbek’in “Martinez çok iyi bir golcü. Ancak son dönemde önemli sakatlıklar yaşamış. Ya sakatlanırsa” ifadesini kullanırken 30 yaşındaki futbolcu ise tedavisinin tamamladığını, iyi olduğunu belirtip tüm testlere girebileceğini söyledi.