Galatasaray Jem Paul Karacan'ın sözleşmesini feshetti

Galatasaray, Ontivero'nun sözleşme feshinin ardından bir ayrılığı daha açıkladı. Sarı-kırmızlı ekip Jem Paul Karacan'ın sözleşmesinin 250 bin euro karşılığında feshedildiğini açıkladı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017 – 2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir."