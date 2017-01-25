Galatasaray Jordan Ferri'yi istiyor

Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde bulunan Jordan Ferri'nin menajerinden transfer açıklaması geldi. Lyon teknik direktörü Bruno Genesio 'nun gün geçtikçe daha az forma şansı verdiği Ferri hakkında konuşan menajeri, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ OLAYI DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'dan gelen teklifin fikirlerini değiştirdiğini söyleyen Genesio ''Aslında, bu istediğimiz bir durum değildi çünkü Jordan, Lyon'da gerçekten iyi oynuyordu. Asıl hedefimiz Lyon ile sezonu tamamlamak ve sezon sonu Ferri için neyin en iyi seçenek olduğuna bakmaktı. Ama Galatasaray ve Fiorentina gibi iki büyük takımdan teklif almak durumları değiştirdi. Ferri'de bu hafta sonunda nerede olacağını merak ediyor." dedi.

G.SARAY BÜYÜK BİR KULÜP

Galatasaray'ın büyük bir camia olduğuna da değinen menajer "Galatasaray, bize bir teklifte bulundu. Büyük hedefleri olan, büyük bir kulüp. Ferri ile çok ilgileniyorlar. Galatasaray yöneticileriyle buluştuk. Neler olacağına, Ferri'nin geleceğine önümüzdeki bir iki gün içinde karar vermiş olacağız.'' şeklinde konuştu.

Jordan Ferri, bu sezon Lyon formasıyla toplam 21 maça çıktı, 1 gol ve 3 asist üretti. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2020'ye kadar sürüyor.