Galatasaray Juventus'tan 2 ismi istiyor

Galatasaray transferde tam anlamıyla atağa kalktı. Galatasaray, Imbula transferinin çıkmaza girmesi üzerine orta sahadaki boşluğu Juventus'tan doldurmak için harekete geçti.

ASAMOAH VE LEMİNA KİRALANACAK

Belhanda, Gomis ve Maicon'u kadrosuna katan Galatasaray, talip olduğu Imbula için Stoke City'nin önceliği Nice'e vermesi üzerine, Juventus'tan Kwadwo Asamoah ve Mario Lemina'yı kiralamak için harekete geçti.

TUDOR'UN ÖNCELİĞİ ASAMOAH

İtalyan kulübüne resmen başvuru yapılırken Tudor'un önceliği Asamoah'tan yana. Çünkü Tudor, Ganalı futbolcunun tam bir joker olduğunu; orta alanın hem sağında hem de solunda oynadığını belirterek, kendi oyun sistemi için daha yararlı olacağını düşünüyor.

Ancak, Asamoah'ın transferinin gerçekleşmesi halinde de orta sahaya bir isim daha isteyen Tudor, bunun için Lemina adını verdi. Orta sahanın merkezinde oynayan 23 yaşındaki Gabonlu oyuncu, ihtiyaç halinde defans önünde de yer alabiliyor.

İTALYAN BASINI DUYURDU

Öte yandan Gazzetta dello Sport muhabirlerinden Tancredi Palmeri, Galatasaray'ın Lemina için girişimlere başladığını açıkladı. Palmeri, sarı-kırmızılı ekibin Lemina için Juventus'la görüştüğünü belirtti.



