Galatasaray Juventus'un Faslı savunmacısına göz dikti

Devre arası transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Sarı-kırmızılı takımda yeni transfer Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdaki yerini alamayacak. Gönderilecek isimler arasında yer almasına rağmen Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle kadroda tutulacak olan Chedjou da Afrika Kupası nedeniyle yaklaşık bir ay takımdan uzak kalacak.

Bir başka stoper Semih Kaya'nın ise sık sık yaşadığı sakatlıklar, ikinci yarıda verilecek olan şampiyonluk mücadelesi için gücen vermiyor.

BENATIA'YA KİRALIK TEKLİFİ YAPILACAK

Galatasaray, stoper mevkii için gözünü Serie A devi Juventus'un Faslı oyuncusuna çevirdi. Juve'de beklentileri karşılayamayan ve devre arasında Bayern'e geri döneceği konuşulan Medhi Benatia için sarı-kırmızılıların kiralama teklifi yapmayı düşündüğü bildirildi.