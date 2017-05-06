Galatasaray - Kasımpaşa - CANLI SKOR

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63' GOL.. Galatasaray 0-2 Kasımpaşa (Turgut Doğan Şahin)
59' KIRMIZI KART! Galatasaray'da Tolga Ciğerci kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
54' Galatasaray ikinci yarıya da etkili başladı. Sarı-kırmızılılar oyunu rakip sahaya yıktı.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-1 Kasımpaşa
40' Tolga'nın içeri gönderdiği ortaya kafasıyla Selçuk İnan dokundu ama top az farkla auta gitti.
38' Galatasaray kanat organizasyonlarıyla gol arıyor.
32' Sneijder'in arka direğe gönderdiği ortaya kafayı vuran Rodrigues kaleci Ramazan'a takıldı.
25' GOL... Galatasaray 0-1 Kasımpaşa (Castro)
Sol kanattan Adem Büyük çalımlarla ceza sahasına girip boş pozisyondaki Castro'ya çıkardı, Castro'nun vuruşunda top kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu.
22' Galatasaray oyunu rakip sahaya yıktı. Sarı-kırmızılılar ileride topu Podolski'yle buluşturarak gol arıyor.
11' Sarı-kırmızılılar ileri bölgede 3'lü oyunla pozisyon bulmaya çalışıyor. Kasımpaşa ise oyunu kendi sahasında kabulleniyor.
5' Sarı-kırmızılılar seyircisiz oynanan mücadeleye iyi başlayarak topa sahip oldu ve rakip kaleyi zorladı.
2' Sağ kanattan Bruma'nın geliştirdiği atakta top önce sol kanada ardından da Podolski'ye geldi, Poldi'nin ceza sahası içine girip çektiği şutu kaleci Ramazan kurtardı.
1' Mücadele Kasımpaşa'nın vuruşuyla başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Geçtiğimiz hafta Bursaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, TT Arena'da seyircisiz oynanan maçta Kasımpaşa'yı da yenerek Avrupa yarışını sürdürmek istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Carole, Hakan, Ahmet, Sabri, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder, Yasin, Podolski
Kasımpaşa: Ramazan,Popov,Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Pavelka, Eduok, Adem