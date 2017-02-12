Galatasaray - Kayserispor - CANLI SKOR

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18' Galatasaray kanatlardan Bruma ve Yasin ile etkili olmaya çalışıyor.
11' Maçın ilk tehlikeli atağı Galatasaray'dan geldi. Podolski'nin ara pasında topla buluşan Garry Rodrigues'in vuruşunda top auta gitti.
6' Galatasaray taraftarının da desteğiyle oyundaki kontrolü ele aldı.
2' Maça hızlı başlayan Kayserispor üst üste iki şut çekti ancak Muslera topu kontrol etmekte zorlanmadı.
1' Maç Galatasaray'ın vuruşuyla başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçmek istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Linnes, de Jong, Tolga, Bruma, Rodrigues, Yasin, Podolski
Kayserispor: Ahamada, Mabiala, Kana Bıyık, Güray, Erkan Kaş, Hakan, Rotman, Lawal, Varela, Deniz, Umut Bulut