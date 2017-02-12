Galatasaray - Kayserispor - CANLI SKOR

Fikret Orman: Çok önemli değil süt kupası neticede

Beşiktaşlı Tosic'in kırmızı kart görmesinin ardından yaşanan gerilim soyunma odası koridorlarında da devam etti.

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Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması

Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in kendisi hakkında "Bazı arkadaşların yaptığı 'şeytanlığı' ben yapmak istemiyorum." demeçlerine cevap verdi.