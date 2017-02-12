Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray - Kayserispor - CANLI SKOR

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

Galatasaray - Kayserispor - CANLI SKOR
Yorum Yap

CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

18' Galatasaray kanatlardan Bruma ve Yasin ile etkili olmaya çalışıyor.

11' Maçın ilk tehlikeli atağı Galatasaray'dan geldi. Podolski'nin ara pasında topla buluşan Garry Rodrigues'in vuruşunda top auta gitti.

6' Galatasaray taraftarının da desteğiyle oyundaki kontrolü ele aldı. 

2' Maça hızlı başlayan Kayserispor üst üste iki şut çekti ancak Muslera topu kontrol etmekte zorlanmadı.

1' Maç Galatasaray'ın vuruşuyla başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Linnes, de Jong, Tolga, Bruma, Rodrigues, Yasin, Podolski

Kayserispor: Ahamada, Mabiala, Kana Bıyık, Güray, Erkan Kaş, Hakan, Rotman, Lawal, Varela, Deniz, Umut Bulut

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM