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Galatasaray Konyaspor'u deplasmanda mağlup etti

Süper lig'in 17. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u Sabri Sarıoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray Konyaspor'u deplasmanda mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşılaştı.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Maça Galatasaray Josue'nin pozisyonuyla başladı ama Konyaspor kontrolü çabuk ele geçirdi 8 ve 32. dakikalarda sol kanattan içeri çevrilen toplara Bajic dokunamadı ve Konyaspor iki mutlak golden oldu. ve devre 0-0 sona erdi.

CİMBOM'U SABRİ KURTARDI

İkinci yarıda yeni transfer Rodrigues'in girmesiyle biraz hareketlenen konuk takım golü de buldu. Sneijder, Rodrigues'i gördü, o da bekletmeden arka direkteki Sabri'yi gördü. Başarılı sağ bek 31 Mart 201'den bu yana ilk lig golünü atarak skoru 1-0'a getirdi.

Sabri son olarak 2011-12 sezonunda Orduspor ağlarını havalandırmıştı. Kalan bölümde Galatasaray, üstünlüğünü korumayı başardı. Ve mücadele 1-0 sonuçlandı.

ASLAN PUANINI 36'YA ÇIKARDI

Galatasaray 1-0'lık galibiyetle 2017'ye galibiyetle başladı ve puanını 36 yaptı. Konya ise 24 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, Adanaspor maçından bu yana ilk kez gol yemeden bir maçı tamamlamayı başardı.

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