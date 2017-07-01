Galatasaray Lemina'yı transfer ediyor

Gomis, Belhanda ve Maicon transferlerini gerçekleştiren Galatasaray'da sıra ön libero transferine geldi.

Teknik direktör Igor Tudor'un ön libero transferi listesindeki ilk isim Juventus'un genç oyuncusu Lemina. Sarı-kırmızılılar transfer için girişimlere şimdiden başladı.

JUVENTUS'A 8 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Üst sınıf bir ön libero olarak transferi tamamlayacak sarı-kırmızılılar, sağ bek ve sol bek pozisyonları için umut vaadedecek gençleri kadroya katmayı planlıyor.

Tudor'un orta sahaya almak istediği oyuncuların başında gelen Lemina'nın bir diğer talibi de Arsenal. Galatasaray, Lemina için 8 milyon euro'yu gözden çıkardı sıra Lemina'dan gelecek cevapta.

ALTERNATİFLERİ MEVCUT

Lemina'nın olumsuz cevap vermesi halinde sıradaki adaylar Vainqueur ve Imbula. Yönetimin bu üç oyuncudan birini mutlaka transfer etmek istediği ve ön eleme maçına yetiştirmeye çalışıldığı öğrenildi.