Galatasaray Lucas Moura'yı kiralayacak

Bu yaz daha önce Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon ve Mariano'yu kadrosuna katan, Uruguaylı sol bek Mathias Olivera'yla imza aşamasına gelen Galatasaray, PSG'den Lucas Moura'yı da transfer etmek üzere.

G.SARAY GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda yoğun çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı idareciler, kanat transferi için Sofiane Feghouli'den haber beklerken bir yandan da Paris Saint-Germain ile Lucas Moura için girişimlere başladı.

KİRALIK OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

FootMercato'da yer alan habere göre Neymar'ı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber eden PSG'de gözden çıkarılan Lucas Moura ile anlaşma zemini aranıyor. Haberde Galatasaray'ın PSG ile kiralık olarak anlaşma üzerinde girişimlerin devam ettiği bildirildi.

2013 yılında Sao Paulo'dan 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Brezilyalı hücum oyuncusu, geçen sezon PSG ile toplamda 53 maça çıktı, 19 gol atıp 11 asist yaptı.