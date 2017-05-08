Galatasaray Lucescu ile görüştü

Yönetim kurulu başkanı Dursun Özbek'in kardeşi ve Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Mehmet Özbek, dün akşam yapılan Zenit St.Petersburg - Terek Grozny maçını izledi.

Galatasaray Mircea Lucescu'yla temaslarını sıklaştırdı. Özbek maç sonrası Mircea Lucecu ile fikir alışverişinde bulundu.

22 MAYIS'TA KARAR VERECEK

Rumen teknik adam bu görüşmede Zenit'teki geleceğinin 22 Mayıs'ta netleşeceğini söyledi. Lucescu Rus kulübü yetkilileriyle 22 Mayıs'ta bir toplantı yapacak ve ortaya çıkacak sportif bilançoya göre 1 yıl olan opsiyonu devreye sokacak ya da oradan ayrılacak.

Spartak Moskova'nın şampiyonluğunu ilan ettiği Rus Premier Ligi'nde Zenit St. Petersburg, CSKA Moskova ile ikinci olup, Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veriyor. CSKA 53, Zenit 52 puanda. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının elde edilmesi de Lucescu'nun Zenit'teki geleceği açısından belirleyici olacak.