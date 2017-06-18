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Galatasaray Maicon'la anlaştı

Galatasaray Brezilyalı stoper Maicon ile 7 milyon euro ve başarı bonusları karşılığında imza aşamasına geldi.

Galatasaray Maicon'la anlaştı
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NTVSpor'un haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağlayan yönetim, önümüzdeki hafta Maicon'u İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye imza attıracak. 

TUDOR İSTİYOR

Başarılı oyuncunun transferinde Galatasaray adına görüşmeleri menajer Muzzi Özcan yürüttü. Teknik direktör Igor Tudor'un da kadroda görmek istediği oyunculardan olan Maicon, sarı kırmızılıların stoper açığını kapatacak.

Maicon, Mayıs ayında başlayan Brezilya Ligi'nde 6 maçta forma giydi.

Adı: Maicon Pereira Roque

Doğum tarihi: 14 Eyl 1988 (28 yaşında)

Doğduğu il: Barretos / Brezilya

Mevki: Defans - StoperAyak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 8,00 milyon Euro

Son sezon performansı: 41 maç 3 gol

Oynadığı takımlar: Cruzeiro, Cafobriense, Nacional, Porto, Sao Paulo

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