Galatasaray Maicon'la anlaştı

NTVSpor'un haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağlayan yönetim, önümüzdeki hafta Maicon'u İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye imza attıracak.
TUDOR İSTİYOR
Başarılı oyuncunun transferinde Galatasaray adına görüşmeleri menajer Muzzi Özcan yürüttü. Teknik direktör Igor Tudor'un da kadroda görmek istediği oyunculardan olan Maicon, sarı kırmızılıların stoper açığını kapatacak.
Maicon, Mayıs ayında başlayan Brezilya Ligi'nde 6 maçta forma giydi.
Adı: Maicon Pereira Roque
Doğum tarihi: 14 Eyl 1988 (28 yaşında)
Doğduğu il: Barretos / Brezilya
Mevki: Defans - StoperAyak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 8,00 milyon Euro
Son sezon performansı: 41 maç 3 gol
Oynadığı takımlar: Cruzeiro, Cafobriense, Nacional, Porto, Sao Paulo