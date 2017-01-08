Galatasaray Mamadou Sakho'yu istiyor

Liverpool'dan ayrılmayı kafasına koyan Mamadou Sakho, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.

AHMET ÇALIK'IN YERİNE SAKHO

Ahmet Çalık transferinde istediği aşamayı kaydedemeyen Galatasaray yönetimi, bir yandan da Liverpool'dan ayrılması beklenen Mamadou Sakho ile görüşmelerini sürdürüyor.

1.87 boyunda ve 26 yaşındaki Fransız stoperi renklerine katmak isteyen sarı-kırmızılılar, çok sayıda takımla birlikte kıyasıya bir yarış içerisine girdi.

YÖNETİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Başarılı futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından çalışırken çektiği videoyu yayımlayarak altına aralarında Türk Bayrağı'nın da bulunduğu toplam 9 ülkenin bayrağını koyarak, “Sahalara geri dönüyorum” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım taraftarları heyecanlandırırken, yönetimin bu konuda çalışmaları da sürüyor.