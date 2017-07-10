Galatasaray Mariano ile anlaştı

Galatasaray'da sağ bek arayışı son buldu. Sarı kırmızılılar, Sevilla'dan Mariano Ferreira ile anlaşmaya vardı.

SABRİ'DEN SONRA MARİANO

31 yaşındaki oyuncu ile transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanırken, Galatasaray, Sevilla'ya ise 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

İki kulüp arasında pazarlıkların sonuçlanmak üzere olduğu, kısa sürede resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi. Sevilla ile geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Mariano Ferreira 4 asist yapmıştı.

Öte yandan Galatasaray, sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırmıştı.