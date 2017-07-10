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Galatasaray Mariano ile anlaştı

Galatasaray'ın, Sevilla'nın sağ beki Mariano ile anlaşmaya vardığı ve kulübüyle bonservis bedeli için görüştüğü öğrenildi.

Galatasaray Mariano ile anlaştı
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Galatasaray'da sağ bek arayışı son buldu. Sarı kırmızılılar, Sevilla'dan Mariano Ferreira ile anlaşmaya vardı.

SABRİ'DEN SONRA MARİANO

31 yaşındaki oyuncu ile transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanırken, Galatasaray, Sevilla'ya ise 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

İki kulüp arasında pazarlıkların sonuçlanmak üzere olduğu, kısa sürede resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi. Sevilla ile geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Mariano Ferreira 4 asist yapmıştı.

Öte yandan Galatasaray, sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırmıştı.

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