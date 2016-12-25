Galatasaray Martin Caceres'i istiyor

Galatasaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, savunmaya mutlaka takviye isterken gündeme ilginç bir isim geldi.

YÖNETİM DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Sarı-kırmızılı yönetim, Juventus ile sözleşmesini fesheden Uruguay Milli Takımı'nın başarılı stoperi Martin Caceres'i değerlendirmeye aldı.

MUSLERA ARACILIĞIYLA BAĞLANTI KURULDU

Muslera'nın referansıyla gündeme gelen Caceres, başarılı kalecinin menajeri Femando Fonseca ile yeni yollarını ayırdı. Ancak başka menajer aracılığı ile temas kuruldu.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Yönetim kanadında sakatlık sorunu yaşayan Uruguaylı stoperle 1.5 yıllık sözleşme ilk planda tutulurken, oyuncuya önerilecek rakam değerlendiriliyor.

Juventus'un 5 şampiyonluğunda katkısı olan Martin Caceres, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle çok az süre almıştı.

Aşil tendonundaki sorun sonrasında geçtiğimiz haziran ayında mukavelesi feshedilen UruguaylI boştaydı. Sakatlığı tamamen geçen 29 yaşındaki oyuncu, savunmada sağ ve sol bekte de görev yapabiliyor.