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Galatasaray McCollum'u kaptırıyor

Galatasaray Odeabank'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Errick McCollum için Darüşşafaka Doğuş devreye girdi.

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Galatasaray McCollum'u kaptırıyor

Son transfer hakkını oyun kurucudan yana kullanması beklenen Galatasaray Odeabank, eski oyuncusu Errick McCollum'un transferi için girişimlere başlamıştı.

DAÇKA'DAN GALATASARAY'A ÇALIM

Çin Ligi'nde sezonun bitmesiyle birlikte ABD'li oyun kurucuyu kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'ı şok edecek bir iddia ortaya atıldı.

Basket Dergisi'nin haberine göre, Darüşşafaka Doğuş, Errick McCollum ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Şubat ayı sonunda Daçka'ya katılması beklenen deneyimli oyuncunun, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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