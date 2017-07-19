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Galatasaray Mert Günok'la anlaştı

Cenk Gönen'i Malaga'ya satan Galatasaray, Muslera'nın yedeği olarak Mert Günok'u transfer ediyor.

Galatasaray Mert Günok'la anlaştı
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Geçtiğimiz günlerde Cenk Gönen'i İspanya'nın Malaga takımına satan Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Bursasporlu Mert Günok'u alıyor.

MUSLERA'NIN YEDEĞİ OLACAK

Galatasaray yönetimi, Cenk Gönen'in ayrılmasıyla Muslera'nın yedeği olabilecek kaleci arayışlarına başlamıştı. Eray İşçan ve İsmail Çipe'yi yetersiz gören sarı-kırmızılı ekip Bursaspor'dan Mert Günok'la anlaştı.

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişip A Takım'a kadar yükselen Mert Günok, 2015 yılında bedelsiz olarak Bursaspor'a transfer olmuştu. Mert Günok geçtiğimiz yıl Bursaspor'da Harun Tekin'in arkasında kalmış ve çok fazla forma şansı bulamamıştı.

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