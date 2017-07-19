Galatasaray Mert Günok'la anlaştı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, basına yansıyan kavga olayı ile ilgili açıklama yapıyor.

Cenk Gönen'i Malaga'ya satan Galatasaray, Muslera'nın yedeği olarak Mert Günok'u transfer ediyor.

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Bonservisi elinde olan yıldız futbolcular

Transfer piyasasının oldukça hareketli olduğu şu günlerde, birçok yıldız oyuncu halen kendisine kulüp bulamadı.