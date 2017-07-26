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Galatasaray, Ndiaye için Osmanlıspor'un kapısını çaldı

Osmanlısporlu futbolcu Badou Ndiaye'nin transferi için başkent ekibiyle Galatasaray arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmadı.

Galatasaray, Ndiaye için Osmanlıspor'un kapısını çaldı
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Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün kulüp yetkilileriyle başkentte yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yaptı. Önerilen 5 milyon avroluk teklif Osmanlıspor Kulübü tarafından kabul edilmedi.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Mor-sarılıların Senegalli oyuncu için 10 milyon avroluk bonservis bedeli istediği, bu nedenle transfer görüşmesinden bir sonuç çıkmadığı öğrenildi. 

YENİ BİR TEKLİF SUNULABİLİR

Sportif direktör Ergün'ün, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yapacağı görüşme sonrasında, başkent ekibine yeni bir teklif sunması bekleniyor.

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