Galatasaray, Ndiaye için Osmanlıspor'un kapısını çaldı

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün kulüp yetkilileriyle başkentte yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yaptı. Önerilen 5 milyon avroluk teklif Osmanlıspor Kulübü tarafından kabul edilmedi.
GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI
Mor-sarılıların Senegalli oyuncu için 10 milyon avroluk bonservis bedeli istediği, bu nedenle transfer görüşmesinden bir sonuç çıkmadığı öğrenildi.
YENİ BİR TEKLİF SUNULABİLİR
Sportif direktör Ergün'ün, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yapacağı görüşme sonrasında, başkent ekibine yeni bir teklif sunması bekleniyor.