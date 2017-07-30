Galatasaray N'Diaye için yeni teklif yaptı

NTV Spor'da yer alan haberde; Yönetim, teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda temaslarını hızlandırdı. Hırvat teknik adam, Badou N'Diaye ya da Marouane Fellaini'nin transfer edilmesini istiyor.

N'DIAYE İÇİN TEKLİF YAPILDI

Galatasaraylı yetkililer öncelikle Osmanlıspor'dan N'Diaye için pazarlık masasına oturdu. Başkent ekibi, sarı kırmızılıların ilk teklifi olan 5 milyon Euro + iki futbolcu önerisini reddetti. Bunun üzerine teklifini 6 buçuk milyon Euro'ya çıkaran Galatasaray Yönetimi, Osmanlıspor'dan yanıt bekliyor.

Galatasaray yönetiminin Fellaini'nin menajeriyle yaptığı görüşmelerse olumlu ilerliyor. Sarı kırmızılılar N'Diaye transferinden sonuç alınamaması halinde Belçikalı futbolcu için girişimlerini hızlandıracak.

Geçen sezon Premier League'de 18 kez ilk 11'de oynayan Fellaini'nin Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.