Galatasaray Ndiaye ile anlaştı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulüp, Osmanlıspor'a futbolcunun bonservis bedeli için 7 milyon 500 bin avro, ligde, kupada ve Avrupa'da toplam 25 maç oynarsa 750 bin, 50 maç daha oynarsa yine 750 bin avro ücret ödeyecek. Galatasaray, 4 yıllık sözleşme imzaladığı Ndiaye'ye de her bir yıl için 2 milyon 750 bin avro olmak üzere toplam 11 milyon avro garanti ücret ödeyecek.

Ayrıca, Ndiaye'ye TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynadığı maçlarda sarı-kırmızılı takımın alacağı her bir puan için 5 bin avro prim verilecek.

Açıklamada, oyuncunun 15 Haziran 2019'dan itibaren 18 milyon avro karşılığında sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunduğu da duyuruldu.