Galatasaray Odeabank Karşıyaka'yı rahat geçti

Karşılaşmaya Summers ve Hardy'nin 3 sayılık basketleriyle 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Odeabank, Egemen ve Wood'un sayılarına rağmen ilk 3 dakikayı 8-5 üstün geçti.

Christmas ve Göksenin'in sayılarıyla 5. dakikayı 13-7 üstün geçen konuk ekip, son 2 dakikasına 15-13 önde girdiği ilk periyodu 21-15 üstün tamamladı.

EV SAHİBİ DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Müsabakanın 14. dakikasında farkı 11 sayıya (21-32) çıkaran konuk ekip, Hopson'ın 3 sayılık basketiyle devrenin bitimine 4 dakika 14 saniye kala skoru 39-29'a getirdi.

Daha sonra 9-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, farkı 1 sayıya indirdi: 38-39. Çeyreğin bitimine 37 saniye kala Kennedy'nin basket faulden bulduğu sayılarla 41-41 eşitliği yakalayan ev sahibi ekip, Waters'ın faul atışlarından bulduğu sayılarla ilk kez öne geçti ve soyunma odasına 43-41 önde gitti.

KAZANAN GALATASARAY ODEABANK OLDU

Üçüncü periyoda Jones'un basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 6 sayıya (49-43) çıkarsa da Galatasaray Odeabank, 25. dakikanın başında Hendrix'in basketiyle 50-49 öne geçti.

Emir Preldzic ve Summers'ın 3 sayılık basketleriyle farkı açan konuk ekip, periyodun son 2 dakikasına Göksenin'in sayılarıyla 64-54 önde girdi. Sarı-kırmızılı ekip, çeyreği de 66-54 üstün bitirdi. Son periyodun başında skoru 68-54'e getiren konuk ekip karşısında Pınar Karşıyaka, Jones'un etkili oyunuyla farkı 6 sayıya indirdi: 68-74

. Son 2 dakikasına 82-71 Galatasaray Odeabank'ın üstünlüğüyle girilen müsabakadan sarı-kırmızılı takım, 91-75 galip ayrıldı.