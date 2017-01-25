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Galatasaray Odeabank Maccabi FOX'u farklı mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 39 sayı farkla, 102-63 yendi.

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Galatasaray Odeabank Maccabi FOX'u farklı mağlup etti

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, organizasyondaki 6. galibiyetini alırken, Maccabi FOX ise 13. yenilgisini yaşadı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Miguel Perez Perez (İspanya), Clemens Fritz (Almanya)

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 8, Göksenin Köksal, Schilb 10, Micov 16, Pleiss 16, Tyus 18, Diebler 21, Fitipaldo 8, Daye 5

Maccabi FOX: Goudelock 22, Mekel 4, Smith 6, Rudd 5, Iverson 8, Alexander, Weems 12, Seeley, Pnini 4, Ohayon 2, Landesberg

Galatasaray Odeabank Maccabi FOX'u farklı mağlup etti

1. Periyot: 20-16

Devre: 52-39

3. Periyot: 72-52

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