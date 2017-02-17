Galatasaray Odeabank Türkiye Kupası'nda yarı finalde

İLK PERİYOT

İlk periyotta Galatasaray Odeabank, Pleiss'in pota altından bulduğu sayılarla skor üretirken, Darüşşafaka Doğuş, Clyburn ve Wanamaker ile etkili oldu. Dış atışlardan eli boş dönen rakibi karşısında Wanamaker ve Furkan Aldemir ile sayılar bulan Darüşşafaka Doğuş, periyodun ilk 5 dakikasını 11-5 önde geçti.

Savunmasını sertleştiren Galatasaray Odeabank, rakibini hata yapmaya zorladı. Sarı-kırmızılı ekip Pleiss'in sayılarıyla öne geçerken (13-11), periyodun skorunu Darüşşafaka Doğuş'tan Clyburn belirledi: 13-13.

İKİNCİ PERİYOT

İkinci çeyrekte, Galatasaray Odeabank, 2. periyotta savunma ribauntlarını kaçırmamasına rağmen bu topları sayıya çevirmekte zorlandı. Maçın 13. dakikası 18-18 eşitlikle geçildi. İkinci periyot, 36-35 Darüşşafaka Doğuş lehine sonuçlandı.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Üçüncü çeyrekte hızlı hücumlarla pota altından sayılar bulan Darüşşafaka Doğuşi karşısında Darüşşafaka Doğuş hızlı hücumlar üreterek karşılık verdi. Her iki takımın da sert savunma yaparken maçın 25. dakikası 45-45 eşitlikle geçildi. Final periyoduna Darüşşafaka Doğuş 53-52 önde girdi.

SON PERİYOT

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Hücum yapmakta zorlanan rakibi karşısında 35. dakikayı Galatasaray Odeabank, 61-54 üstün geçti. Bertans ve Clyburn'le maça ortak olmak isteyen Darüüşafaka Doğuş'a sarı-kırmızılılar kaptanı Sinan Güler'le cevap verdi. Tecrübeli oyuncunun maçın son anlarında bulduğu sayılarla Galatasaray Odeabank sahadan 77-71 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE BANVİT'LE KARŞILAŞACAK

Kupada yarı final maçları 18 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Yarı finalde ilk karşılaşma, saat 16.30'da Banvit ile Galatasaray Odeabank, ikinci maç ise saat 19.30'da Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes arasında oynanacak.

Bu maçların galipleri, 19 Şubat Pazar günü saat 19.30'daki final maçında kupayı kazanma mücadelesi verecek.