Galatasaray Odeabank'a 1 maç ceza

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan dolayı sarı-kırmızılı ekibe 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Müsabaka sonunda sahaya atılan yabancı maddenin bir sporcunun yaralanmasına neden olması ve Kurulumuzun bu husustaki uygulaması doğrultusunda (28.01.2017 tarihinde oynanan Afyon Belediye Spor Kulübü – Acıbadem Üniversitesi Spor Kulübü TBL müsabakası sonunda tribünlerden atılan cisim nedeniyle bir sporcunun yaralanması dikkate alınarak Disiplin Kurulu’nun 31.01.2017 tarihinde E.2017/57 K.2017/46 sayılı dosyasından verilen seyircisiz oynama cezası) Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 29.2.4. maddesi gereğince 1 maç seyircisiz oynama ve 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.