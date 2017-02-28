Galatasaray Odeabank'ta 2 yıldız kadro dışı

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve son haftalarda da üst üste mağlubiyetler alan Galatasaray Odeabank'ta flaş bir gelişme yaşandı.

2 İSİM KADRO DIŞI KALDI

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, rotasyonun önemli parçalarından Blake Schilb ve Emir Preldzic'i kadro dışı bıraktı.

Kadro dışı kararının ardından Galatasaray'da oyuncular ve teknik ekip arasında olağanüstü bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Galatasaray Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 11 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 6. sırada, Euroleague'de ise 7 galibiyet ve 16 mağlubiyetle 15. basamakta yer alıyor.