Galatasaray Olcan'a 2.9 milyon euro ödeyecek

Olcan Adın ile Galatasaray arasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun verdiği kararların onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

2.9 MİLYON EURO ÖDENECEK

Karara göre Galatasaray, Olcan Adın’a 2.9 milyon Euro ödeme yapacak Sarı kırmızılıların yaptığı itirazı reddeden Tahkim Kurul'u şu açıklamayı yaptı; "Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yat. A.Ş.'nin ve futbolcu Olcan Adın'ın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 03.03.2017 tarih ve E.2016/668 - K.2017/68 sayılı kararına itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.07.2017 Perşembe saat 14.00'te taraf vekillerinin hazır olduğu görüldü. Taraf vekillerinin sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; -Futbolcu Olcan Adın'ın itirazının süre yönünden reddi ile süresi içinde itirazda bulunulmadığından futbolcu alacağından yapılan % 25 oranındaki hakkaniyet indirimi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile, -Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yat. A.Ş.'nin itirazlarının reddi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.