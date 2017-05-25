Galatasaray Orkan Çınar'ı alıyor

Gelecek yıl güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, yıldız isimlerin yanı sıra genç oyuncularla da ilgileniyor.

GAZİANTEPSPOR'DAN ORKAN ÇINAR

A Spor'un haberine göre Galatasaray, ligden düşen Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekip Orkan Çınar'ı daha önce de istemişti ancak Gaziantepspor'la anlaşamamıştı. Gelecek yıl TFF 1. Lig'de mücadele verecek olan Gaziantepspor kadrodaki bazı oyuncuları satacak. Bunların başında da orta saha oyuncusu Orkan Çınar geliyor.

21 yaşındaki Orkan, bu sezon Gaziantepspor formasıyla 13 lig 6 Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 19 maçta oynarken 3 gol 1 asistlik katkı yaptı.