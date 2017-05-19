Galatasaray-Osmanlıspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Osmanlıspor'u ağırlıyor.

AÇILIŞ MAÇI TT ARENA'DA

Galatasaray ile Osmanlıspor arasındaki mücadele, saat 20:00'de Türk Telekom Arena Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sarı-kırmızılılar, 31 maçta topladığı 55 puanla dördüncü sırada yer alırken; konuk ekip, 38 puanla 13. durumda.

Ligde oynadığı son 10 maçından beraberlik çıkmayan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 5'er galibiyet ve mağlubiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar, evlerinde oynadığı son 2 maçta önce Fenerbahçe'ye 1-0, ardından da Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.

3 haftadır gol sevinci yaşayamayan Osmanlıspor ise ligin en formsuz ekiplerinden biri. Geçen hafta evlerinde Akhisar Belediyespor'a 4-0 kaybetti.

Galatasaray'da Yasin, Carole, Chedjou, Cavanda ve Hakan Balta, bu maçta takımdaki yerlerini alamayacak. Cezası biten Tolga, Igor Tudor'un görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Konuk ekipte hafif sakatlıkları bulunan Mehmet, Aykut ve Musa'nın durumu maç saatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Tolga, Selçuk, Rodrigues, Sneijder, Bruma, Podolski

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Pinto, Carlos, Ndiaye, Umar, Maher, Thievy, Webo